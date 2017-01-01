Справа Шеремета: Грицак заявив, що Устименко не виконував завдань СБУ

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Павло Шеремет

Василь Грицак заявив, що Ігор Устименко не працював під прикриттям СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що Ігор Устименко не здійснював жодних завдань СБУ під будівлею, де жив Павло Шеремет, в ніч, коли було закладено вибухівко у машину журналіста. Про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Він до СБУ не мав жодного відношення з 2014 року», - запевнив Грицак.

На уточнююче питання, чи був Устименко під якимсь прикриттям, Грицак зазначив: «Ні, він не працював в інтересах Служби безпеки».

Глава СБУ також уточнив, що Устименко був звільнений з лав Служби 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

Устименка викликали на допит на 15 травня.

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Джерело: Українська правда