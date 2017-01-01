Справа Шеремета: поліція допитала екс-співробітника СБУ Устименка

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Павло Шеремет

Водночас глава Нацполіції відмовився відповісти на запитання, чи відомо було поліції про Устименка до виходу фільму-розслідування

Поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка, який був помічений на відео з камер спостереження в районі будинку журналіста Павла Шеремета в ту ніч, коли в його автомобіль закладали вибухівку.

Про це розповів глава Національної поліції Сергій Князєв в ефірі телеканалу Zік, повідомляють «Українські Новини».

«Мабуть, з ним (Устименко,- ред.) слідчий закінчив слідчі дії», - сказав Князєв.

При цьому він відмовився відповісти на запитання, чи відомо було поліції про Устименка до виходу фільму-розслідування «Вбивство Павла».

«Давайте поставимо крапку. Я не можу про це говорити», - сказав глава Нацполіції і підкреслив, що поліція має намір співпрацювати з журналістами, які підготували дане розслідування.

Як повідомляв «Главком», у мережі опублікували фільм-розслідування вбивства українського журналіста Павла Шеремета.

Повідомляється, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

Глава СБУ згодом уточнив, що Устименко був звільнений з лав Служби 29 квітня 2014 року за станом здоров'я.

Устименка викликали на допит на 15 травня.

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