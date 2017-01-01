Справа Шеремета: вбивць шукає 35 поліцейських і три прокурори

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Павло Шеремет

Щотижня проходить нарада з координації дій правоохоронців, які розслідують убивство журналіста Павла Шеремета

Над розслідуванням убивства журналіста Павла Шеремета працює 35 поліцейських і три прокурори. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» повідомив перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук.

«Щотижня у нас відбувається нарада з координації дій правоохоронців, які розслідують убивство Шеремета. Над цією справою монотонно працює три прокурори і 35 співробітників Нацполіції», – сказав він.

Сторожук додав, що правоохоронці перевіряють телефони, з яких дзвонили, перевіряють з'єднання, встановлюють, хто де був, куди потім пішов, а також чи мав відношення до цієї пригоди.

«У нас весь час з'являється нова інформація, але на сьогодні це таємниця слідства. Докладаються титанічні зусилля, щоб дати відповідь суспільству, хто це міг зробити», – резюмував посадовець.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.

За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).

Як повідомлялося, вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну. Про це раніше повідомляв начальник Головного слідчого управління НП Олександр Вакуленко.

За даними Національної поліції, ймовірні вбивці Шеремета перебували в зоні АТО – в селі Урзуф Донецької області. Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва від 3 березня, який надав дозвіл на аналіз телефонних дзвінків підозрюваних. Цим рішенням суд надав поліції доступ до інформації про телефонні дзвінки двох абонентів, які були зроблені у селі Урзуф у травні 2016 року.