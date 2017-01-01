Перша «чистка» Луценка накрилась мідним тазом - справа тернопільських прокурорів розвалюється

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Справа тернопільських прокурорів

Обвинуваченим чотирьом прокурорам і адвокату загрожувало позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна

Колегія суддів Хмельницького міськрайонного суду повернула до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) обвинувальний акт щодо екс-заступника прокурора Тернопільської області, колишнього керівника та заступника Тернопільської місцевої прокуратури, екс-прокурора Тернопільської місцевої прокуратури та адвоката, підозрюваних у хабарництві.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали суду від 19 травня.

На думку хмельницьких суддів, обвинувальний акт не відповідає Кримінально- процесуальному кодексу (ч. 1 статті 91 КПК України, ч. 2 ст. 291 КПК України), зокрема, антикорупційна прокуратура не конкретизувала обвинувачення стосовно кожного фігуранта справи.

Так, щодо колишнього заступника прокурора Тернопільської області, який за попередньою змовою групою осіб одержав хабар, в формулі обвинувачення не зазначено, в який спосіб він отримав неправомірну вигоду та яким чином відбулась попередня змова цієї групи осіб та хто був ініціатором її створення.

Також САП не виклала суті обвинувачення щодо зазначення ролі кожного із співучасників у вчиненні цього кримінального правопорушення, а саме щодо узгодженої позиції способу закриття кримінального провадження стосовно особи, в якої вимагався хабар.

Колегія суддів вважає, що відсутність в обвинувальному акті формулювання обвинувачення та чіткої правової кваліфікації дій особи унеможливлює якісний і повний її захист і, як наслідок, має бути беззаперечною підставою для скасування вироку. Вони також додали: у більшості випадків апеляційні суди скасовують вироки через відсутність в обвинувальному акті формулювання обвинувачення і направляють справу на новий розгляд.

Крім цього, адвокати обвинувачених подали скарги, клопотання та заперечення щодо процесуальних документів, дій та бездіяльності детективів та прокурорів, що здійснювали досудове слідство та процесуальний нагляд за його проведенням.

Як відомо, 11 листопада 2016 року детективи НАБУ за погодженням із прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох екс-посадовців органів прокуратури Тернопільської області та адвоката.

Слідство з’ясувало, що службові особи органів прокуратури Тернопільської області отримали хабар у розмірі $12 тисяч від мешканки Тернополя в обмін на закриття стосовно неї кримінального провадження.

За версією слідства, адвокат потерпілої вступив у злочинну змову з працівниками прокуратури задля створення умов, за яких заявник (мешканка Тернополя) була змушена вдатися до хабарництва. Після передачі коштів в повному обсязі кримінальне провадження стосовно зазначеної особи було закрито.

У разі доведення вини, обвинувачуваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування фактів вимагання неправомірної вигоди з боку працівників органів прокуратури Тернопільської області НАБУ розпочало на початку 2016 року.

Наприкінці лютого минулого року в рамках розслідування було здійснено близько 40 обшуків.

Нагадаємо, що у липні 2016 року Генеральний прокурор України Юрій Луценко звільнив з органів прокуратури чотирьох прокурорів в Тернопільській області за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Також позбувся посади прокурор Тернопільщини Олександр Мартинюк - перевели на посаду заступника прокурора Хмельницької області.

«Хто ховався в декреті, хай тепер няньчить дітей, перед тим, як сісти в тюрму», – так прокоментував Луценко переховування головного фігуранта, колишнього заступника прокурора Тернопільської області Івана Антюка.