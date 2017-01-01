Справа Януковича: адвокати стверджують, що він – ні підозрюваний, ні обвинувачений

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Екс-президенту підозру не вручено, обвинувальний акт, відповідно до цього, є незаконним – юрист

Адвокати Віктора Януковича стверджують, що у справі проти екс-президента немає ані підозрюваних, ані обвинувачених. Про це йдеться у поширеному ними релізі для ЗМІ.

«Якщо дотримуватися законодавства, яке Генеральна прокуратура активно ігнорує у справі проти Віктора Януковича, то справу неможливо передати до суду, поки не вручено обвинувальний акт. Вручення обвинувального акта не є можливим, поки не вручене повідомлення про підозру. А цього й досі не зроблено. Отже, справу до суду передано з грубими порушеннями процесуального законодавства та прав людини і громадянина», – зазначив Віталій Сердюк, адвокат АО AVER LEX, який представляє інтереси Януковича.

За словами адвоката, АО AVER LEX отримало висновок члена Науково-консультативної ради при Верховному суді України, члена науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, кандидата юридичних наук, завідувача кафедри кримінального права та кримінології КНУ імені Тараса Шевченка, професора Петра Андрушка.

Зокрема, Андрушко зазначає, що враховуючи відсутність у сторони обвинувачення доказів вручення Януковичу повідомлення про підозру та пам’ятки про процесуальні права, є підстави для висновку, що ані повідомлення про підозру, ані пам’ятка про процесуальні права, як того вимагає ст. ст. 42, 278 КПК України, Януковичу повідомлені та вручені не були, тобто екс-президент не набув кримінального процесуального статусу підозрюваного. Також не відповідають вимогам КПК України рішення Печерського суду про нібито набуття Януковичем статусу підозрюваного, оскільки суду не було надано доказів безпосереднього (особистого) вручення колишньому президенту повідомлення про підозру.

За словами адвоката Віталія Сердюка, підозру не вручено, обвинувальний акт, відповідно до цього є незаконним. Передача справи до суду була зроблена з свідомими та грубими порушеннями законодавства України, прав людини і громадянина.

«З урахуванням недавніх заяв генерального прокурора України про те, що передача ГПУ до суду справи проти Віктора Януковича є його головним досягненням, стало зрозуміло чому це було здійснено, навіть незважаючи на такі порушення. Передача справи до суду має не юридичний характер, а суто політичну та корисну мету. І політичне шоу – звіт генерального прокурора у Верховній Раді України – є яскравим підтвердженням цього», – зазначив Сердюк.

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