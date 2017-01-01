Справи Майдану: у розслідуванні «засвітилася» гвинтівка Пашинського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк

У ГПУ кажуть, що нардепа вже викликали на допит

Народний депутат Сергій Пашинський фігурує в одному з епізодів, який розслідує Генеральна прокуратура України у рамках справ Майдану.

Про це в ефірі телеканала «112 Україна» повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

«Окремої справи, яка стосується розслідувань щодо Майдану, немає. Розслідується епізод так званої гвинтівки Пашинського, подій, які відбувалися 18 лютого 2014 року, де була виявлена гвинтівка у багажнику автомобіля одного з осіб, затриманих майданівцями. Це один із епізодів, зброю вилучено, власника допитано, допитано Пашинського та інших свідків. Факту застосування цієї зброї не встановлено, але слідство триває», – зазначив він.

Нагадаємо, зараз прокуратура розслідує стрілянину за участю Пашинського.

31 грудня на дорозі в одному з сіл Васильківського району Київської області депутат від «Народного фронту» Пашинський з пістолета прострілив ногу чоловікові. За його словами, чоловік з пляшкою напав першим.

У поліції розповіли, що нападник уже мав проблеми із законом і що стосовно нього було відкрито провадження. Інцидент на дорозі розслідується як хуліганство.

Проте В'ячеслав Хімікус, той самий, якого поранив Пашинський, заявив, що нардеп не робив попереджувального пострілу в повітря, а цілився в груди. Те, що куля влучила в ногу, назвав «щасливим збігом обставин».