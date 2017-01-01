Справу голодупого пранкера з «Євробачення» передали до суду

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Пранкера Седюка судитимуть за хуліганство

Київська місцева прокуратура №4 скерувала до Дніпровського райсуду столиці обвинувальний акт стосовно пранкера Віталія Седюка, який зняв штани на Євробаченні.

Про це повідомляє у вівторок прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Орган слідства кваліфікував його дії за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

«Наразі – слово за судом», – додає Максимець.

Згідно зі статтею 296 Кримінального кодексу хуліганство карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

Зазначимо, організатори «Євробачення» запевнили: голодупий Седюк не становив небезпеку для оточуючих.

Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани. Фаната одразу ж зняли зі сцени. Незважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ.

Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк. Після цієї витівки поліція затримала його.

Журналіст відомий тим, що в 2013 році «зіпсував» «Греммі», а наприкінці 2016-го розлютив Кім Кардаш'ян, намагаючись поцілувати її сідниці.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко виступає за застосування штрафних санкцій до охоронної фірми, яка допустила витівку Седюка під час фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

У суді він заявив, що у нього, мовляв, симпатична дупа, то чом би її не показати. Суд обрав як запобіжний захід для пранкера Седюка особисте зобов'язання терміном на 60 днів.

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