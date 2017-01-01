  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Справу про розкрадання 82 млн грн нацпроекту «Повітряний експрес» скеровано до суду

    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка
    Залізничне сполучення Київ &ndash; Міжнародний аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo;
    Залізничне сполучення Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

    Колишнього в.о. директора ДП «Повітряний експрес» оголошено у міжнародний розшук

    Детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання майже 82 мільйонів гривень Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону» (далі – ДП «Повітряний експрес»). Обвинувальний акт 10 квітня скеровано до Києво-Святошинського районного суду Київської області. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

    «За версією слідства, колишній виконувач обов’язків директора держпідприємства за попередньою змовою з приватною особою, використовуючи понад 20 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, під виглядом укладення та виконання господарсько-правових договорів здійснили розкрадання коштів ДП «Повітряний експрес», які призначалися для будівництва залізничного пасажирського сполучення м. Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль», - йдеться у повідомленні НАБУ.

    У вересні 2016 року приватну особу (яка забезпечила створення підприємств з ознаками фіктивності, укладення фіктивних господарсько-правових договорів та подальше зняття готівкових коштів) затримано та взято під варту за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч.2 ст.205 («Фіктивне підприємництво») Кримінального кодексу України.

    Іншого підозрюваного – колишнього в.о. директора ДП «Повітряний експрес» – оголошено у міжнародний розшук. Стосовно нього рішенням Солом’янського районного суду міста Києва у березні 2017 року застосовано процедуру так званого «заочного засудження» (глава 24-1 Кримінального процесуального кодексу України).      

    Підслідність у даному кримінальному провадженні за Національним бюро було визначено у квітні 2016 року.

    У разі визнання винуватості обвинувачених у суді їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років.

    Читайте також
    Бориспіль НАБУ корупція в Україні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ