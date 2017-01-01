Справу про розкрадання 82 млн грн нацпроекту «Повітряний експрес» скеровано до суду

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Залізничне сполучення Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Колишнього в.о. директора ДП «Повітряний експрес» оголошено у міжнародний розшук

Детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання майже 82 мільйонів гривень Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону» (далі – ДП «Повітряний експрес»). Обвинувальний акт 10 квітня скеровано до Києво-Святошинського районного суду Київської області. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«За версією слідства, колишній виконувач обов’язків директора держпідприємства за попередньою змовою з приватною особою, використовуючи понад 20 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, під виглядом укладення та виконання господарсько-правових договорів здійснили розкрадання коштів ДП «Повітряний експрес», які призначалися для будівництва залізничного пасажирського сполучення м. Київ – Міжнародний аеропорт «Бориспіль», - йдеться у повідомленні НАБУ.

У вересні 2016 року приватну особу (яка забезпечила створення підприємств з ознаками фіктивності, укладення фіктивних господарсько-правових договорів та подальше зняття готівкових коштів) затримано та взято під варту за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч.2 ст.205 («Фіктивне підприємництво») Кримінального кодексу України.

Іншого підозрюваного – колишнього в.о. директора ДП «Повітряний експрес» – оголошено у міжнародний розшук. Стосовно нього рішенням Солом’янського районного суду міста Києва у березні 2017 року застосовано процедуру так званого «заочного засудження» (глава 24-1 Кримінального процесуального кодексу України).

Підслідність у даному кримінальному провадженні за Національним бюро було визначено у квітні 2016 року.

У разі визнання винуватості обвинувачених у суді їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років.