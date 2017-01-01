Справу про смерть Семенюк-Самсоненко закрили: поліція не знайшла злочину

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Валентина Семенюк-Самсоненко (нині покійна)

Слідчі дійшли висновку, що то було самогубство

Кримінальне провадження щодо смерті колишньої голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко закрили у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Про це заявив речник Головного управління Національної поліції Київської області Микола Жукович у коментарі Укрінформу.

«Було проведено всебічне розслідування, були проведені різні експертизи, було проведено дуже багато допитів, було виконано багато доручень процесуального керівництва, тобто прокуратури. Ми провели великий комплекс слідчих і розшукових дій, щоб всебічно вивчити це кримінальне провадження. Як наслідок - ми не знайшли кримінального правопорушення. Це означає, що це є самогубство», - повідомив Жукович.

Він уточнив, що провадження закрите на початку квітня цього року за погодженням Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Валентина Семенюк-Самсоненко була знайдена мертвою з вогнепальною раною голови у власному будинку 27 серпня 2015 року.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (навмисне вбивство). У той же час розглядалося кілька версій, у тому числі - самогубство.