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    Справу про смерть Семенюк-Самсоненко закрили: поліція не знайшла злочину

    • Сьогодні, 16:39
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    Валентина Семенюк-Самсоненко (нині покійна)
    Валентина Семенюк-Самсоненко (нині покійна)

    Слідчі дійшли висновку, що то було самогубство

    Кримінальне провадження щодо смерті колишньої голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко закрили у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Про це заявив речник Головного управління Національної поліції Київської області Микола Жукович у коментарі Укрінформу.

    «Було проведено всебічне розслідування, були проведені різні експертизи, було проведено дуже багато допитів, було виконано багато доручень процесуального керівництва, тобто прокуратури. Ми провели великий комплекс слідчих і розшукових дій, щоб всебічно вивчити це кримінальне провадження. Як наслідок - ми не знайшли кримінального правопорушення. Це означає, що це є самогубство», - повідомив Жукович.

    Він уточнив, що провадження закрите на початку квітня цього року за погодженням Київської обласної прокуратури. 

    Нагадаємо, Валентина Семенюк-Самсоненко була знайдена мертвою з вогнепальною раною голови у власному будинку 27 серпня 2015 року. 

    За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (навмисне вбивство). У той же час розглядалося кілька версій, у тому числі - самогубство.

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