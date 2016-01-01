Справу про вбивство адвоката Грабовського розглянуть у закритому режимі
- Вчора, 22:01
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Грабовський був адвокатом одного зі спійманих на Донбасі російських спецпризначенців Алєксандра АлєксандроваРозгляд справи про вбивство адвоката російського спецпризначенця Алєксандрова Юрія Грабовського відбудеться у закритому режимі.
Про це в соцмережі Фейсбук повідомила колега Грабовського Оксана Соколовська.
«Сьогодні Шевченківський районний суд м.Києва ухвалив рішення про закритий розгляд резонансної справи щодо вбивства відомого адвоката Грабовського Юрія», — написала вона.
Вона також додала, що процесуальних підстав для ухвалення такого рішення немає.
«Підстав процесуальних для прийняття рішення немає, але було і є бажання сторони звинувачення і адвокатів обвинувачених — ГВП ГПУ», — повідомила Соколовська.
Грабовський був адвокатом одного зі спійманих на Донбасі російських спецпризначенців Алєксандра Алєксандрова, якого разом з іншим російським військовим Євгенієм Єрофєєвим в Україні помилували і відправили до Росії невдовзі після звільнення Надії Савченко з російської в'язниці.