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    Справу про вбивство адвоката Грабовського розглянуть у закритому режимі

    • Вчора, 22:01
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    Грабовський був адвокатом одного зі спійманих на Донбасі російських спецпризначенців Алєксандра Алєксандрова

    Розгляд справи про вбивство адвоката російського спецпризначенця Алєксандрова Юрія Грабовського відбудеться у закритому режимі.

    Про це в соцмережі Фейсбук повідомила колега Грабовського Оксана Соколовська.

    «Сьогодні Шевченківський районний суд м.Києва ухвалив рішення про закритий розгляд резонансної справи щодо вбивства відомого адвоката Грабовського Юрія», — написала вона.

    Вона також додала, що процесуальних підстав для ухвалення такого рішення немає.

    «Підстав процесуальних для прийняття рішення немає, але було і є бажання сторони звинувачення і адвокатів обвинувачених — ГВП ГПУ», — повідомила Соколовська.

    Грабовський був адвокатом одного зі спійманих на Донбасі російських спецпризначенців Алєксандра Алєксандрова, якого разом з іншим російським військовим Євгенієм Єрофєєвим в Україні помилували і відправили до Росії невдовзі після звільнення Надії Савченко з російської в'язниці.

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