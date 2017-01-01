Справу щодо пострілу Пашинського передали до прокуратури, - прес-секретар Луценка

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Сергій Пашинський

Справу щодо інцидента із народним депутатом Сергієм Пашинським передали до Київської обласної прокуратури

Кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту за участі народного депутата Сергія Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура. Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Слідчими прокуратури будуть передопитані усі учасники та свідки даної події, проведені слідчий експеримент та всі необхідні експертизи», – зазначила Лариса Сарган.

Раніше, про те, що прокуратура займатиметься справою Пашинського, заявляв народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського по ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.