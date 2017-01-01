Спроба Шокіна повернутися в крісло генпрокурора провалилася

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Екс-генпрокурор Віктор Шокін

Суд залишив без розгляду позов Віктор Шокіна до президента та Верховної Ради

Вищий адміністративний суд відмовив колишньому генеральному прокурору Віктору Шокіну у позові щодо поновлення його на посаді і залишив його без розгляду. Про це повідомив адвокат Сергій Войченко на своїй сторінці в Facebook.

«ВАСУ відмовив Віктору Шокіну в позові і залишив його без розгляду», - написав він.

Як повідомлялося, Шокін просить визнати незаконною і скасувати постанову ВР від 29 березня 2016 року №1040-VIII «Про надання згоди на звільнення президентом України Шокіна Віктора Миколайовича з посади генерального прокурора України», а також визнати незаконним і скасувати указ президента України від 3 квітня 2016 року №124/2016 «Про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України» зі змінами, внесеними згідно з указом президента №269/2016 від 23 червня 2016 року.

Колишній генпрокурор просить поновити його на посаді з урахуванням положень закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» в частині того, що генеральний прокурор, призначений на посаду до набрання чинності законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснює повноваження генерального прокурора.

Позов було зареєстровано 13 березня поточного року.

Сьогодні, 20 квітня, Шокін не прибув на засідання Вищого адміністративного суду.