Спроба викрадення бізнесмена: начальника Обухівської поліції взяли під варту

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Фото: Громадське Начальник Обухівського райвідділу поліції Денис Ярославський у суді

Слідство відпрацьовує версію щодо причетності Росії до спроби викрадення

Начальника Обухівського райвідділу поліції Дениса Ярославського взяли під варту строком на два місяці.

Відповідне рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань, повідомляє «Громадське».

За версією слідства, Ярославський підозрюється у причетності до спроби викрадення бізнесмена.

«Він підозрюється у незаконному позбавлені волі та зловживанні своїм службовим становищем», - сказав прокурор Денис Клюшников.

За його словами, слідство відпрацьовує версію щодо причетності Росії до даної справи.

«Нами ця версія відпрацьовується, але свого підтвердження вона ще не знайшла. Тому робити висновки поки рано», - додав прокурор.

Сам Ярославський заявив, що слідчі «помилилися», затримуючи його.

«Мені було відомо про те, що на Крупчака готується викрадення. Це мені стало відомо від власних оперативних джерел. Але я не знав, з якою метою готується це викрадення», - сказав Ярославський.

За словами арештованого начальника Обухівської поліції, він особисто попереджав Крупчака про організацію його викрадення.

«Я Крупчаку повідомляв, що його персоною негативно цікавляться. Але Росія тут ні до чого», - стверджує Ярославський.

Як повідомлялося раніше, 1 червня у Київській області затримали банду, яка намагалася вивезти до РФ бізнесмена за 17 млн доларів. Група осіб, до складу якої входив начальник райвідділу поліції, на замовлення громадянина РФ намагались переправити чоловіка на російську територію.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, чоловік, якого планували викрасти, переїхав до України через переслідування російською владою і займався тут виробничим бізнесом.

ЗМІ повідомили, що зловмисники намагалися викрасти і вивезти до РФ власника Обухівського картонного комбінату Володимира Крупчака.

Згодом стало відомо, що одним із підозрюваних, якого затримали у цій справі, є начальник Обухівського райвідділу Нацполіції Денис Ярославський.

Також одним з учасників угрупування виявився Володимир Бова.