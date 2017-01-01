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    Спроба виступити в Одесі була останньою в Україні для Лободи – організатор протесту

    • Сьогодні, 14:14
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    Світлана Лобода
    Світлана Лобода

    Більше Лободі не дадуть заробляти в Україні?

    Співачці Світлані Лободі, яка виступала на російській сцені під час війни, більше не вдасться заробляти в Україні. Про це в інтерв’ю Karabas Live розказав блогер Сергій Стерненко – ініціатор суспільних протестів цього літа в Одесі.

    «Спроба в Одесі була її останнім концертом в Україні. Більше їй ніде не дадуть заробляти по Україні», – зазаначив він.

    Стерненко також розповів про принципи, якими керуються він та його однодумці, коли влаштовують акції протесту проти виступи тих чи інших артистів.

    «По відношенню до артистів – громадян України гастролі по РФ, виступи на її телебаченні чи публічна підтримка дій Кремля в час, коли ця країна веде проти нас війну, окупувала наші території та вбила понад 10 000 громадян – це неприпустимо. За суттю своєю такі люди скоюють зраду, бо їхнім шанувальникам прищеплюється думка, що така поведінка – норма. Для таких людей можливість заробляти гроші своїми виступами в Україні має бути закрито», – додав він.

    Як відомо, в останні дні травня Одеса стала епіцентром новин про конфлікти навколо концертів деяких вітчизняних виконавців. Спочатку після штовханини біля входу та заяви про замінування залу було скасовано виступ Лободи в клубі Ibiza 28 травня. Після цього свій концерт, який мав відбутися в тому ж закладі 9 червня, скасував Іван Дорн. Його теж збиралися зустріти протестами.

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