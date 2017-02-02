США дещо пом’якшили санкційний режим проти ФСБ Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наголошується, що дозволяються операції, які були заборонені указами президента США від 1 квітня 2015 року та 28 грудня 2016 року

Міністерство фінансів США уточнило санкційний режим щодо Федеральної служби РФ, оголосивши всі операції та дії з російським відомством легальними, за винятком певних категорій.

Відповідний документ під назвою «Генеральна ліцензія номер 1» опублікований на сайті Мінфіну США.

На сайті міністерства наголошується, що дозволяються операції, які були заборонені указами президента США від 1 квітня 2015 року та 28 грудня 2016 року. Заборони були введені у зв'язку з «причетністю певних осіб до значної шкідливої кібердіяльності».

«Допускаються запити, отримання, використання, оплата або застосування ліцензій, дозволів, сертифікаційних документів або повідомлень, випущених або зареєстрованих ФСБ для цілей імпорту, розповсюдження або використання продукції у сфері інформаційних технологій в Російській Федерації», - йдеться в документі.

Наголошується, що для продукції, що підлягає експортному контролю, потрібна відповідна згода Міністерства торгівлі США, а розмір плати, що належить ФСБ за ліцензії, сертифікацію тощо, не повинен перевищувати $5 тисяч за календарний рік.

Окремо наголошується, що це рішення не санкціонує експорт, реекспорт або надання товарів чи технологій самої ФСБ або кому-небудь, хто діє від її імені.

В окремій примітці зазначено, що ліцензія не дозволяє експорт, реекспорт або надання будь-яких товарів, технологій або послуг в Крим.

Зазначимо, що російські ЗМІ повідомили про «послаблення» санкційного режиму проти ФСБ.

Ввезення в Росію будь-яких пристроїв з функцією шифрування (мобільны телефони, бездротові миші тощо), відповідно до російського законодавства підлягає обов'язковому погодженню з ФСБ.

Введення санкцій, що забороняють американським юрособам будь-які взаємодії з російською спецслужбою, створило певні ризики для поставок електроніки американських компаній в Росію.

Раніше подібна генеральна ліцензія була видана Мінфіном США щодо «Головдержекспертизи» РФ, яка також знаходиться в списку санкцій США.