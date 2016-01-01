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    США додали 23 компанії з Росії до санкційного списку

    • Вчора, 21:46
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    Під посиленими санкціями опинились 15 компаній російського оборонпрому та 8 з анексованого Криму

    З 27 грудня набуло чинності розширення санкційного списку США проти Росії.

    Про це повідомляє посольство України в США у facebook.

    Санкції були розширені у зв'язку агресії Росії на Донбасі та анексії Криму.

    «27 грудня Міністерство торгівлі США додає 23 компанії з Росії та Криму до американського санкційного списку, перетворюючи Крим на економічно-токсичний регіон та блокуючи діяльність російської оборонки», — йдеться у повідомленні.

    Зокрема, під посиленими санкціями опинились 15 компаній російського оборонпрому та 8 з анексованого Криму.

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