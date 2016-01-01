США додали 23 російські компанії у санкційний список

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Раніше США ввели санкції проти російського банку і міністрів Сирії

Мінторг США включив 23 компанії з Росії до списку санкцій по Україні, повідомляється на офіційному сайті відомства.

«Двадцять три організації, додані в список, визначені урядом США як діючі в протиріччя інтересам США в галузі національної безпеки і зовнішньої політики», - йдеться в повідомленні.

У список потрапили, зокрема, порти і залізниці Криму, завод «Червоний прапор» (Рязань), НДІ «Екран» (Москва), НПП «ЕлТом» (Москва), Нижегородський науково-дослідний інститут радіотехніки, Інститут «Будпроект» ( Санкт-Петербург), Обухівський завод (Санкт-Петербург), Новосибірський завод імені Комінтерну, ВАТ «НДІ авіаційного устаткування» (Москва), акціонерне товариство «Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут», ТОВ «Карст» (Санкт-Петербург), ТОВ «РосХімТрейд», АТ «ВНДІРА» (Санкт-Петербург), АТ УПП «Вектор» (Єкатеринбург), Судноремонтна компанія «Солід» (Новоросійськ), НВО «Квант» (Великий Новгород), АТ ННПО імені Фрунзе (Нижній Новгород), державний Рязанський приладовий завод, Ліанозовський електромеханічний завод (Москва), КБ «Зв'язок» (Ростов-на-Дону), судноплавна компанія «Транс-Флот» (Самара) і OOO «Транспетрочарт» (Санкт-Петербург).