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Клімкін наголосив, що у США є важелі впливу на Росію, які повинні бути реалізовані спільно з ЄС

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США готові приєднатися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі і чинити тиск на Російську Федерацію, вже є цікаві ідеї. Про це в інтерв'юТСН.Тижденьрозповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Один з головних політичних сигналів – це реальне бажання приєднатися до тиску на Росію. Є дуже цікаві ідеї, але тільки про них зможу сказати пізніше, коли погодимо це з усіма нашими партнерами. І будь-які моменти потрібно буде потім узгодити з Німеччиною та новообраним президентом Франції», - зазначив він, говорячи про результати своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка пройшла у Вашингтоні 10 травня.

Клімкін наголосив, що у США є важелі впливу, які повинні бути реалізовані спільно з ЄС та іншими країнами «великої сімки».

«Це можуть бути реальні політичні сигнали. Звичайно, є економічні важелі впливу, і санкції – це тільки один вираз того, що може вчинити далі», - пояснив він.

При цьому Клімкін додав, що можна вести мову і про посилення міжнародної складової на Донбасі, про посилення СММ ОБСЄ, про створення нової місії, яка буде «реально контролювати окуповану територію Донбасу».

На думку Клімкіна, такого сигналу в Москві ніхто не чекав і в цьому його додаткова цінність.