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    США і Японія почали військово-морські навчання біля Корейського півострова

    • Сьогодні, 12:03
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    USS Carl Vinson
    Фото: wikipedia.org
    USS Carl Vinson

    Японські кораблі з'єдналися з ударною авіаносною групою США в західній частині Тихого океану поблизу Філіппін

    Маневри, участь в яких візьмуть два японські есмінці Ashigara і Samidare, триватимуть від трьох до п'яти днів

    Авіаносна ударна група ВМС США, до складу якої входить атомний авіаносець "Карл Вінсон", приступила до навчань неподалік від берегів Корейського півострова. Разом з нею в навчаннях беруть участь кораблі японських ВМС, повідомляє Yomiuri Shimbun.

    Згідно з повідомленням, японські кораблі з'єдналися з ударною авіаносною групою США в західній частині Тихого океану поблизу Філіппін.

    Метою навчань є чинення тиску на Північну Корею в умовах триваючих випробувань балістичних ракет.

    Крім того, американські і японські моряки повинні відпрацювати свою взаємодію. Маневри, участь в яких візьмуть два японські есмінці Ashigara і Samidare, триватимуть від трьох до п'яти днів.

    Після цього, як очікується, ударна авіаносна група США буде розгорнута поблизу Корейського півострова.

    Джерело: 112 Україна

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