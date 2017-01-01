США і Японія почали військово-морські навчання біля Корейського півострова

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Фото: wikipedia.org USS Carl Vinson

Японські кораблі з'єдналися з ударною авіаносною групою США в західній частині Тихого океану поблизу Філіппін

Маневри, участь в яких візьмуть два японські есмінці Ashigara і Samidare, триватимуть від трьох до п'яти днів

Авіаносна ударна група ВМС США, до складу якої входить атомний авіаносець "Карл Вінсон", приступила до навчань неподалік від берегів Корейського півострова. Разом з нею в навчаннях беруть участь кораблі японських ВМС, повідомляє Yomiuri Shimbun.

Згідно з повідомленням, японські кораблі з'єдналися з ударною авіаносною групою США в західній частині Тихого океану поблизу Філіппін.

Метою навчань є чинення тиску на Північну Корею в умовах триваючих випробувань балістичних ракет.

Крім того, американські і японські моряки повинні відпрацювати свою взаємодію. Маневри, участь в яких візьмуть два японські есмінці Ashigara і Samidare, триватимуть від трьох до п'яти днів.

Після цього, як очікується, ударна авіаносна група США буде розгорнута поблизу Корейського півострова.

Джерело: 112 Україна