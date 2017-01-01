США може включити Північну Корею до списку спонсорів тероризму

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Державний секретар США Рекс Тіллерсон

Держсекретар США заявив, що у Вашингтоні «оцінюють усі варіанти» стосовно КНДР

Адміністрація США розглядає можливість включення Північної Кореї до списку держав-спонсорів тероризму з метою посилення тиску на Пхеньян та примушення його до мирної поведінки.

Про це під час спеціального брифінгу заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон.

«Ми переглядаємо статус Північної Кореї, як з точки зору держави-спонсора тероризму, так і в плані інших способів, які ми можемо задіяти для тиску на режим Пхеньяна, щоб змусити їх відновити взаємодію з нами», - наголосив глава зовнішньополітичного відомства.

Водночас він підкреслив, що відновлення взаємодії КНДР зі США передбачають «іншу основу, ніж переговори, які проводились у минулому».

Тіллерсон підкреслив, що в Вашингтоні «оцінюють усі варіанти».

Список держдепартаменту США щодо держав-спонсорів тероризму наразі включає Іран, Судан і Сирію. Північна Корея вже була внесена до цього переліку в 1988 році після нападу на південнокорейський пасажирський літак.

У червні 2008 року президент Джордж Буш-молодший оголосив, що Сполучені Штати виключають КНДР з цього списку, коли з Пхеньяном було досягнуто домовленості про перевірку всіх ядерних об'єктів.

У лютому нинішнього року, після вбивства брата Кім чен Ина забороненим бойовим газом ві-ікс, у США знову постало питання щодо повернення Північній Кореї статус держави-спонсора тероризму та внести її до відповідного списку.

Нещодавно Віце-президент США також заявив, що ера терпіння відносно Північної Кореї закінчилася.

Джерело: Укрінформ