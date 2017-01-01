США можуть розглянути посилення санкцій проти РФ, - Білий дім

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США можуть розглянути посилення санкцій проти РФ

Трамп хоче зберігати санкції проти РФ

Сполучені Штати не скасовуватимуть проти Росії санкції і можливо розглянуть питання щодо їх посилення.

Про це заявив високопоставлений представник Білого дому.

«Ми не знімаємо санкцій з Росії. Можливо, ми подивимося в бік посилення», — сказав чиновник.

За його словами, Трамп хоче зберігати санкції.

«І мені здається, що президент ясно заявляв, як росіяни можуть домогтися зняття санкцій», — додав посадовець.

Як заявив президент Європейської ради Дональд Туск, президент США Дональд Трамп та Євросоюз поділяють позицію щодо конфлікту в Україні, однак не згодні щодо відносин з Росією.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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Джерело: Інтерфакс-Україна