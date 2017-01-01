США наполягають на створенні в Україні антикорупційного суду

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Марі Йованович

Американський посол Марі Йованович впевнена, що незалежним слідчим і прокурорам не вистачає незалежного суду

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович нагадала про необхідність створення антикорупційного суду в Україні. Дипломат в ефірі «Громадського телебачення» зауважила, що реформи у сфері правосуддя є критично важливими.

«Вони важливі і для українців, котрі хочуть, аби до них справедливо ставилися в суді, і для іноземних інвесторів, у випадку, якщо ділові суперечки дійдуть до суду», - сказала посол. У цьому зв'язку Йованович нагадала підтримувану США програму у сфері юстиції в Україні, яка, за її словами, «допомогла сформулювати дуже важливі закони і поправки до Конституції, ухвалені минулої весни та восени».

Також, посол зазначила, що нині за участі США відбувається робота з усіма зацікавленими сторонами щодо формування нового Верховного суду.

«Окремо ми виділяємо одну важливу реформу - заснування антикорупційного суду України, адже нині в країні є незалежні і здібні слідчі, є незалежні здібні прокурори. Але для забезпечення результатів, яких хочуть українські громадяни, потрібна і судова система, що також буде незалежною», - наголосила Йованович. Вона сказала, що реформи - це процес, і тому США зацікавлені у стабільному поступі. «І ми його бачимо. Гадаю, що загальні тенденції рухаються у правильному напрямку», - додала Йованович.

Нагадаємо, представництво Євросоюзу в Україні очікує, що Верховна Рада ухвалить законопроект про Антикорупційний суд до середини червня 2017 року.

Джерело: УНІАН