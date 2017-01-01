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Фото: Reuters США направили третю ударну авіаносну групу для стримування КНДР

Раніше Північна Корея погрожувала потопити атомний авіаносець США

США направили третю ударну авіаносну групу на чолі з авіаносцем «Німіц» в західну частину Тихого океану з метою стримування ракетної і ядерної програм Північної Кореї.

Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на власні джерела.

Авіаносець «Німіц» є одним з найбільших в світі бойових кораблів. Саме він приєднається до вже дислокованих в західній частині Тихого океану ударних авіаносців «Карл Вінсон» і «Рональд Рейган».

Наголошується, що це рідкий випадок, коли Пентагон одночасно направляє три авіаносця в один регіон.

Раніше у Тихому океані, біля Корейського півострова, розпочались спільні навчання військово-морських сил США та морських сил самооборони Японії. До складу авіаносної групи ВМС США входить ракетний есмінець та атомний авіаносець «Карл Вінсон». Північна Корея погрожувала потопити атомний авіаносець США.

Нагадаємо, 21 травня КНДР здійснила черговий ракетний пуск, запущений снаряд міг бути балістичної ракетою.

Як вважають південнокорейські військові, ракета приземлилася в водах біля східного узбережжя КНДР, пролетівши близько 500 км.

«Главком» також повідомляв, що Північна Корея провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії. Балістична ракета впала в 60 милях (близько 100 км) від території Приморського краю зі столицею у Владивостоці.

Після цього Рада безпеки ООН одноголосно прийняла заяву про засудження чергового запуску ракети Північною Кореєю.