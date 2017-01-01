США не визнають анексії Криму - президент

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Фото: РБК Петро Порошенко

Будапештський меморандум гарантує суверенітет України

Президент Петро Порошенко впевнений, що Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконної анексії Криму. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, передає АП.

«Ніколи не мав сумнівів, що жоден американський президент, включаючи Дональда Трампа, ніколи не визнає незаконну анексію Криму», — зазначив глава держави.

Він нагадав про Будапештський меморандум, за яким США, Велика Британія, Франція та Росія гарантували територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Президент зазначив, що протягом тривалого часу обидві американські партії — демократів та республіканців — підтримували Україну.

«Немає сумнівів, що статус глобального лідера, який займає США, неможливо підтримувати без чіткої позиції щодо України», — наголосив Порошенко.

Він нагадав, що мав декілька телефонних розмов з Президентом Дональдом Трампом, зустріч з Віце-президентом Майком Пенсом, ефективні розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном.