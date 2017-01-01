США обіцяють віддати Україні більшу частину коштів Лазаренка

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Павло Лазаренко

Україна розраховує отримати $280 млн із коштів, незаконно виведених за кордон колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком

Профільні служби США запевнили українську сторону, що в разі ухвалення судовою інстанцією рішення про конфіскацію коштів українського екс-прем'єра Павла Лазаренка більшу їх частину буде передано Києву. Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

«Ми співпрацюємо і у справі Лазаренка... Ми сподіваємося, що цього року нарешті вийдемо на фінал. І Україна має запевнення відповідних служб США в тому, що вона може розраховувати на отримання більшої частини конфіскованих коштів», – сказав генпрокурор.

Як повідомлялося, заступник генерального прокурора Євген Єнін у грудні 2016 року заявив, що Україна розраховує отримати $280 млн із коштів, незаконно виведених за кордон колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком.

«Там $280 млн. Ідеться про кілька юрисдикцій. Ми нині на фінальній стадії судового розслідування у США. І після того, в США рішення буде ухвалено, в цьому цивільному позові ми зможемо розпочати переговори з цими п’ятьма юрисдикціями щодо повернення грошей», – сказав Єнін.

За його словами, йдеться про Антигуа і Барбуду, Гернсі, Ліхтенштейн, Литву та Швейцарію.

Єнін зазначив, що Україна може розраховувати на повернення повних сум і вестиме переговори про розподіл цих активів.

Нагадаємо також, що журналісти-розслідувачі виявили, що близько 30 мільйонів доларів коштів, як вважають, пов’язаних із колишнім прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком, перебуває на рахунку в банку в Литві.

Павло Лазаренко втік із України 1999 року і врешті опинився у США, де без успіху домагався притулку й натомість був засуджений більш ніж на вісім років позбавлення волі, значного штрафу і конфіскації майна за звинуваченнями, пов’язаними з відмиванням коштів. 2012 року він вийшов на волю після закінчення терміну і, за повідомленнями, отримав право на проживання у США, де й живе з родиною – другою дружиною, своєю колишньою перекладачкою на судах у США, і їхніми трьома дітьми. Тим часом правоохоронні органи США далі продовжують з’ясовувати подробиці щодо відмитих ним коштів.

Джерело: Інтерфакс-Україна