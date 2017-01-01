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    США офіційно вимагають екстрадиції агентів ФСБ, яких звинувачують в хакерстві

    • Сьогодні, 02:53
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    Звинувачений США в хакерстві співробітник ФСБ працював в інвестиційному банку в Москві

    Один із двох агентів ФСБ, яких влада США звинувачує в хакерстві, працював під прикриттям у Renaissance Capital, московському інвестиційному банку, що належить мільярдерові Михайлу Прохорову.

    Офіцер, названий в обвинувальному акті Міністерства юстиції Ігорем Сущиним, був звільнений з банку 16 березня, на наступний день після того, як посадові особи США оголосили звинувачення, пов’язані з масовим зламом акаунтів на сервері інтернет-компанії Yahoo в 2014 році. Звільнення Сущина підтвердив Радіо Свобода високопосадовець банку, знайомий із ситуацією.

    Сущин може досі перебувати в Москві, хоча його точне місцезнаходження встановити не вдалося.

    Посадові особи США офіційно вимагають екстрадиції як Сущина, так і двох інших росіян, названих в обвинувальному висновку – Олексія Белана і Дмитра Докучаєва, ще одного офіцера Федеральної служби безпеки Росії.

    Ще один фігурант справи, Карім Баратов, був заарештований у Канаді цього тижня, і очікує на вердикт щодо запиту про екстрадицію до США.

    Джерело: Радіо Свобода

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