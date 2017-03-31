США оприлюднили дані про статки дочки Трампа

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Іванка Трамп

Білий дім повідомив про вартість активів дочки та зятя президента США Дональда Трампа

Дочка президента США Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер, які отримали роботу в адміністрації президента США, продовжують володіти активами, загальна вартість яких оцінюється в $740 мільйонів.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на оприлюднену інформацію Білого дому про доходи чиновників в адміністрації президента США.

Іванка Трамп, зокрема, зберігає свою частку у володінні Trump International Hotel у Вашингтоні, готелі, який знаходиться зовсім поруч з Білим домом.

Це викликає питання і побоювання від експертів з етики, оскільки офіційні іноземні делегації будуть віддавати перевагу зупинитися саме в Trump International Hotel для того, щоб вислужитися перед президентською адміністрацією.

Повідомляється, що частка дочки Трампа в Trump International Hotel оцінюється від 5 до 25 млн доларів.

Такий актив приніс їй з січня 2016 року по березень 2017 року дохід приблизно від 1 до 5 млн доларів.

Видання зазначає, що незрозуміло, як Іванка Трамп надалі буде отримувати прибуток від готелю.