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    США оприлюднили дані про статки дочки Трампа

    • Сьогодні, 16:55
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    Іванка Трамп
    Іванка Трамп

    Білий дім повідомив про вартість активів дочки та зятя президента США Дональда Трампа

    Дочка президента США Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер, які отримали роботу в адміністрації президента США, продовжують володіти активами, загальна вартість яких оцінюється в $740 мільйонів.

    Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на оприлюднену інформацію Білого дому про доходи чиновників в адміністрації президента США.

    Іванка Трамп, зокрема, зберігає свою частку у володінні Trump International Hotel у Вашингтоні, готелі, який знаходиться зовсім поруч з Білим домом.

    Це викликає питання і побоювання від експертів з етики, оскільки офіційні іноземні делегації будуть віддавати перевагу зупинитися саме в Trump International Hotel для того, щоб вислужитися перед президентською адміністрацією.

    Повідомляється, що частка дочки Трампа в Trump International Hotel оцінюється від 5 до 25 млн доларів.

    Такий актив приніс їй з січня 2016 року по березень 2017 року дохід приблизно від 1 до 5 млн доларів.

    Видання зазначає, що незрозуміло, як Іванка Трамп надалі буде отримувати прибуток від готелю.

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