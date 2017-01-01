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    США передали Україні телевежу для інформаційної безпеки

    • Сьогодні, 21:40
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    Телевізійна вежа
    Телевізійна вежа

    Наразі телевежу встановлюють на Луганщині

    У США побудували та передали для інформаційної безпеки України в Луганську область телевежу.

    Про це в ефірі «112 Україна» повідомив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

    «Є певна програма підтримки, що стосується інформаційної безпеки України, з боку, наприклад, НАТО або представництв країн, в тому числі США. Це стосується фінансової підтримки. Зараз встановлюється телевежа в Луганській області, яка є технічною допомогою, яку нам передали США. Ця вежа побудована в США, перевезена в Україну, і зараз там її встановлюють», - повідомив Стець.

    Фінансову і технічну допомогу в інформаційній безпеці України надає ряд країн.

    «Є й багато іншого, в тому числі фінансової і технічної допомоги, яку нам надають представники уряду США, я говорю зараз виключно про інформаційну безпеку, Британії, наприклад, такої структури, як НАТО», - зазначив міністр.

    Нагадаємо, 4 травня Конгрес США затвердив держбюджет: Україні зокрема виділять $560 млн.

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