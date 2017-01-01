США почали постачати зброю сирійським курдам
- Сьогодні, 03:23
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Америка передасть курдам стрілецьку зброю і транспортні засоби
Сполучені Штати Америки почали постачати зброю курдським бійцям у Сирії, що воюють проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
«Ми приступили до передачі стрілецької зброї і транспортних засобів для курдських елементів сирійських демократичних сил», – заявив речник Пентагону Адріан Ранкіне-Ґалловей.
Туреччина раніше заявляла, що рішення США про озброєння курдських бійців, які воюють проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» в Сирії, є «неприйнятним», застерігаючи, що така політика «невигідна нікому».
Водночас США заявляють, що озброєння курдів необхідне для відновлення контролю над Ар-Раккою на півночі Сирії, що стала «столицею» для бойовиків «Іламської держави».
Нагадаємо, наприкінці квітня саме курди відбили в ІДІЛ половину міста Табка.