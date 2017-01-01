США покладають відповідальність за хіматаку в Сирії на Росію та Іран

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Діти, постраждалі внаслідок хімічної атаки в Сирії

США закликали Росію та Іран використати свій вплив на сирійський режим

Державний секретар США Рекс Тіллерсон у середу, 5 квітня, виступив з гострою критикою Росії та Ірану після хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шейхун.

«Як самопроголошені гаранти узгодженого в Астані режиму припинення вогню Росія та Іран несуть значну моральну відповідальність за ці смерті», - наводить заяву глави зовнішньополітичного відомства США агенція AFP.

«Закликаємо Росію та Іран використати свій вплив на сирійський режим та виключити повторення настільки жахливих нападів», - додав Тіллерсон.

За його словами, трагічний інцидент показав «жорстоке, нестримне варварство» режиму президента Башара Асада. Тіллерсон закликав Москву і Тегеран позбутися ілюзій щодо глави Сирії та притягти винних до відповідальності.

Раніше президент США Дональд Трамп у своїй заяві звинуватив у використанні хімічної зброї сирійський уряд.

У середу, 5 квітня, відбудеться засідання Ради безпеки ООН стосовно хімічної атаки у сирійській провінції Ідліб.

Постійні члени Радбезу ООН Великобританія, Франція та США презентували напередодні проект резолюції, якою засуджується газова атака та ставиться вимога про повне розслідування. За даними інформагенції dpa, РБ ООН має звернутися до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) для невідкладного вивчення обставин нападу, внаслідок якого загинули щонайменше 58 цивільних у підконтрольній опозиції провінції Ідліб.

Раніше застосування хімічної зброї у населеному пункті Хан Шейхун у провінції Ідліб, від якого загинуло понад 100 мирних жителів і постраждали ще 500 осіб, засудили представники міжнародної спільноти. Зокрема, високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що режим сирійського президента Башара Асада несе головну відповідальність за вчинення атаки хімічною зброєю проти мирного населення у країні.

До неї приєднався і міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон. За його словами, британський уряд «буде продовжувати докладати міжнародних зусиль щодо притягнення винних до відповідальності».

Джерело: DW