США поширили дію «закону Магнітського» на всі країни світу

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Сергій Магнітський

Президент може запровадити санкції щодо будь-якої іноземної особи, що порушила права людини

Підписаний президентом США Бараком Обамою законопроект про фінансування Пентагону на 2017 рік затверджує дію «Глобального акту Магнітського про підзвітність у сфері прав людини». Тим самим дія «закону Магнітського» поширюється на всі країни світу, тоді як раніше він стосувався лише громадян Росії, зазначає DW.

Документ, зокрема, дозволяє президенту США «запроваджувати санкції щодо будь-якої іноземної особи», стосовно якої є «переконливі підстави» для звинувачення її у «позасудових розправах, застосуванні тортур або інших грубих порушеннях міжнародно визнаних прав людини». Крім того, закон дозволяє вводити санкції проти урядовців чи представників їхнього найближчого оточення, залучених до актів корупції і хабарництва.

Санкції передбачають відмову у в'їзді до США і отриманні американської візи, а також блокування активів, які перебувають в американській юрисдикції.

Дія постанови поширюється на шестирічний період, проте самі обмеження щодо фізичних осіб мають безстроковий характер і можуть бути скасовані лише за рішенням глави американської держави.

Сенат США в четвер, 8 грудня, схвалив законодавство про розширення «закону Магнітського» на весь світ.

США ухвалили «закон Магнітського» наприкінці 2012 року. Обмеження вводять персональні санкції щодо громадян, котрих влада США вважає причетними до порушення прав людини і принципу верховенства права в Росії. Санкції обмежують в'їзд на територію США і дозволяють заблокувати фінансові активи в деяких банках.