США посилюватимуть військові союзи з іншими державами - новий глава Пентагону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джеймс Меттіс

Міністр оборони Меттіс обіцяє платникам податків, що кожен долар буде використаний із розумом

Новий глава Пентагону Джеймс Меттіс обіцяє працювати над посиленням альянсів США із іншими державами і використовувати з розумом гроші, які виділяються на оборону.

Про це він заявив у промові після призначення, розповсюдженій прес-службою, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Кожна дія, яку ми робитимемо, буде націлене на те, щоб наші збройні сили були готові вести бойові дії сьогодні і в майбутньому. З урахуванням того, що жодна країна не може бути в безпеці без друзів, ми будемо працювати разом з Держдепартаментом , щоб посилити наші союзи», - запевнивМеттіс.

Він пообіцяв докладати максимум зусиль на посаді.

«Ми віддані необхідності витягати повну вартість з кожного долара платників податків, які витрачаються на оборону, домагаючись таким чином довіри з боку Конгресу і американського народу», - підкреслив він.

Раніше Сенат США затвердив кандидатуру Меттіса на посаді глави Пентагону. Пізніше обраний президент підписав документ, який дозволяє прийняти міністру присягу.