США посилюватимуть військові союзи з іншими державами - новий глава Пентагону
- Сьогодні, 08:34
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Розсилка
Міністр оборони Меттіс обіцяє платникам податків, що кожен долар буде використаний із розумом
Новий глава Пентагону Джеймс Меттіс обіцяє працювати над посиленням альянсів США із іншими державами і використовувати з розумом гроші, які виділяються на оборону.
Про це він заявив у промові після призначення, розповсюдженій прес-службою, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Кожна дія, яку ми робитимемо, буде націлене на те, щоб наші збройні сили були готові вести бойові дії сьогодні і в майбутньому. З урахуванням того, що жодна країна не може бути в безпеці без друзів, ми будемо працювати разом з Держдепартаментом , щоб посилити наші союзи», - запевнивМеттіс.
Він пообіцяв докладати максимум зусиль на посаді.
«Ми віддані необхідності витягати повну вартість з кожного долара платників податків, які витрачаються на оборону, домагаючись таким чином довіри з боку Конгресу і американського народу», - підкреслив він.
Раніше Сенат США затвердив кандидатуру Меттіса на посаді глави Пентагону. Пізніше обраний президент підписав документ, який дозволяє прийняти міністру присягу.