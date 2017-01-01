США повинні приєднатися до «нормадського формату» - Кличко

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Прес-служба партії «УДАР» Віталій Кличко на Мюнхенській конференції

Мер Києва переконаний, що це сприятиме прогресу в переговорах щодо Донбасу

Сполучені Штати мають приєднатися до Нормадського формату переговорів для розв’язання ситуації на Сході України. Оскільки в нинішньому форматі прогресу, на жаль, досі немає.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє прес-служба партії «УДАР».

Під час панельної дискусії Кличко звернувся також до Верховного представника ЄС з питань закордонних справ Федеріки Могеріні з запитанням щодо її позиції і можливості долучення США до Нормандського формату.

«Сьогодні ми почули позицію віце-президента США стосовно України, позицію бундес-канцлера Німеччини. Усі розуміють, що на Донбасі - не громадянська війна, як повідомляють деякі ЗМІ. Усі розуміють, що без поставок зброї з Російської Федерації, без фінансування і пропаганди цього конфлікту ніколи б не сталося. І це сьогодні питання безпеки всієї Європи. Адже дестабілізація в Україні потягне за собою дестабілізацію в усьому Європейському регіоні. У нас поки, на жаль, немає позитивних результатів у врегулюванні ситуації на Сході України, кожного дня там гинуть люди. Що ви думаєте про те, щоб до Нормандського формату долучилися Сполучені Штати?» - звернувся Кличко до Могеріні.

Верховний представник ЄС відзначила, що для Євросоюзу важливо зробити якомога більше для імплементації Мінських угод і заради цього опрацьовуються деякі нові ініціативи.

Приєднання США до Нормадського формату переговорів сприятиме їх ефективності і прогресу у врегулюванні ситуації на Сході України, підкреслив Кличко в коментарі журналістам у Мюнхені.

«Я переконаний, що долучення США є однією із ключових складових. Тому на багатьох зустрічах тут я озвучував цю пропозицію. І впевнений, враховуючи сьогоднішній виступ на конференції віце-президента США Майка Пенса, приєднання Сполучених Штатів до Нормадського формату можливе», - підкреслив Кличко.

На конференції відбулося спілкування Кличка з сенатором-республіканцем Джоном Маккейном, головою Мюнхенської конференції Вольфгангом Ішингером, з міністром з питань регіонального співробітництва Баварії Беате Мерк.

Сьогодні мер Києва також взяв участь в першому на Мюнхенській конференції українському ланчі, який відбувся на запрошення Ялтинської Європейської Стратегії. Під час заходу, темою якого була «Безпека України у мінливому світовому порядку», відбулася панельна дискусія з генералом армії США Девідом Х. Петреусом, директором Центрального розвідувального управління (2011-2012), та Андерсом Фог Расмуссеном, прем’єр-міністром Данії (2001-2009), Генеральним секретарем НАТО (2009-2014). Захід відвідали міністр закордонних справ Канади Христя Фрілянд, голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер, колишній президент Польщі Александр Квасневський, колишній міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг, колишній прем’єр Швеції Карл Більдт та інші політики.