США прискорить розміщення протиракетної оборони у Південній Кореї

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Установка американської системи протиракетної оборони THAAD

Система ПРО повинна бути повністю готова до кінця 2017 року

США прискорить будівництво системи протиракетної оборони (ПРО) в Південній Кореї.

Про це повідомляє DW з посиланням на міністерство оборони в Сеулі.

Система ПРО повинна бути повністю готова до кінця 2017 року.

Деякі складові частини сучасного комплексу THAAD були переправлені на південь країни.

«Південна Корея і Сполучені Штати працюють над забезпеченням оперативного потенціалу системи THAAD у відповідь посилення ядерних і ракетних загроз з боку Північної Кореї», — йдеться в заяві військового відомства.

У Китаї розкритикували розгортання системи ПРО в Південній Кореї, заявивши, що це порушує баланс безпеки в регіоні. Хоча китайський уряд підтримує санкції ООН проти Пхеньяна через ядерну програму КНДР, в Пекіні побоюються стеження за своїми територіями за допомогою радарів далекої дії. Москва також висловилася проти розгортання системи ПРО в Південній Кореї.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп направив до Корейського півострова американську авіаносну групу кораблів на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» у відповідь на посилення напруженості через випробування Пхеньяном балістичних ракет.

23 квітня два японських есмінця приєдналися до корабельної групи «Карла Вінсона» для демонстрації солідарності. На тлі загострення відносин з'явилося повідомлення про затримання Пхеньяном громадянина США, який намагався виїхати з КНДР. У Північній Кореї затримано ще щонайменше двоє американських громадян.