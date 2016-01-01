США призупинили роботу дипломатичних місій у Туреччині

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Рішення прийнято після нападу озброєного чоловіка на будівлю посольства США в Анкарі

Посольство США в Анкарі та його консульства в Стамбулі й Адані буде закрито для операцій після спроби збройного нападу на американське посольство.

Про це повідомляє Reuters.

«Посольство Сполучених Штатів Америки в Анкарі та його консульства у Стамбулі та Адані буде закрито для звичайних операцій у вівторок», – ідеться у повідомленні.

Таке рішення було прийнято після того, як озброєний чоловік спробував увійти до посольства США в Анкарі. Зараз він перебуває під вартою, жертв унаслідок інциденту не було.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці у столиці Туреччини Анкарі.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ. Наразі у Туреччині затримано п'ятьох осіб у зв'язку з убивством Андрія Карлова, серед затриманих – батько вбивці.

Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт він назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.