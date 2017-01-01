США проведуть відкрите засідання Радбезу ООН по Сирії

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Радбез ООН

Сполучені Штати головують цього місяця в Раді безпеки ООН

США, які в квітні головують у Раді безпеки ООН, вирішили провести засідання з приводу подій у Сирії у відкритому форматі.

Про це повідомила в Twitter постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.

«Сполучені Штати, що головують цього місяця, вирішили, що сесію буде проведено відкрито. Будь-якій країні, що вирішить захищати звірства сирійського режиму, доведеться робити це на очах усієї громадськості, щоб це почув увесь світ», – написала Гейлі.

Постпред США зазначила, що вранці Болівія попросила провести термінове засідання Ради безпеки з цього приводу в закритому форматі.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

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