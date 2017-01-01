США розгорнуть у Балтії протиракетну систему перед навчаннями РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розгортання системи Patriot відбудеться у липні в країнах Балтії

Система протиракетної оборони США Patriot буде розгорнута в країнах Балтії в рамках військових навчань влітку 2017 року.

Хоча розгортання буде тимчасовим, воно надішле потужний сигнал про те, що США підтримують країни Прибалтики, яких непокоїть зростаюча загроза з боку Росії, передає «Голос Америки» з посиланням на посадовця в оборонній сфері США.

Однак, під час свого візиту до Литви цього тижня, міністр оборони США Джеймс Меттіс відмовився коментувати саме це розгортання.

Хоча розгортання буде тимчасовим, воно надішле потужний сигнал про те, що США підтримують країни Прибалтики, яких непокоїть зростаюча загроза з боку Росії, додав посадовець.

«Наша позиція повністю оборонна. Всі знають, що це не знаряддя для нападу. Для всіх хто стверджує інакше, я тільки хочу сказати, що я надто поважаю російську армію, щоб повірити, що там реально розцінюють це, як атакувальні потужності», – сказав він.

Розгортання системи Patriot відбудеться у липні і її буде згорнуто до початку масштабних російських військових навчань, запланованих на серпень-вересень у Калінінграді та на заході Росії, повідомив посадовець США.