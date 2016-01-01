США розширили антиросійські санкції через агресію РФ проти України

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Санкції США проти Росії

У розширений список санкцій увійшли сім фізичних осіб і низка компаній

США розширили санкції проти Росії у зв'язку з агресією РФ проти України. Про це йдеться в заяві американського Міністерства фінансів.

У розширений список санкцій увійшли сім фізичних осіб: президент Національної Медіа Групи Кирило Ковальчук, члени ради директорів Акціонерного банку «Росія» Дмитро Лебедєв, Михайло Клішин, Дмитро Мансуров, Михайло Дєдов, голова правління Собінбанку Олег Мінаєв і бізнесмен Євген Пригожин.

Також під санкції потрапила низка компаній, в тому числі «Стройпроект», «Кримські морські порти», «Кримська залізниця», ТОВ «РосХімТрейд», «Транспетрочарт».

Крім того, до списку санкцій вперше додані морські судна - нафтові танкери «Маршал Жуков» і «Сталінград».

Активи фізосіб і організацій, що потрапили в чорний список, будуть заморожені на території США, резидентам США забороняється мати з ними стосунки.

Нагадаємо, у вересні 2016 року списку санкцій опублікувало також Міністерство торгівлі США. У нього потрапили 81 компанія під 86 найменуваннями, при цьому 11 компаній, згаданих в документі Мінторгу, раніше не вказував Мінфін. Серед новачків виявилися «Ангстрем М», «Ангстрем», «Ангстрем-Т», «Зовнішньоекономічне об'єднання Радіоекспорт», Пермська науково-виробнича приладобудівна компанія, «Мікрон», АТ НПФ «Мікран», НВЦ «Гранат», «Технополь».

Джерело: РБК