США розширили санкції проти Північної Кореї

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Обмеження введені проти 11 чиновників та однієї північнокорейської компанії

В п’ятницю, 31 березня, США ввели додаткові санкції проти Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters з посилання на Міністерство фінансів США.

Зазначається, що обмеження введені проти 11 чиновників та однієї північнокорейської компанії «через їхній зв’язок з програмами озброєння країни, банками й товарною торгівлею» КНДР.

«Санкції спрямовані на те, щоб зруйнувати мережі й методи, які уряд Північної Кореї використовує для фінансування виготовлення своїх незаконних ядерних, балістичних ракет і програм поширення», — сказано в повідомленні.

В Мінфіні США також закликали союзників «прийняти аналогічні заходи».

Чиновники, на яких були накладені санкції, за даними Мінфіну США, працювали таємними агентами КНДР в Росії, Китаї, В'єтнамі та Кубі, «щоб надати фінансову підтримку або допомогти в придбанні зброї для компаній, на які були раніше накладені санкції».