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    США розширили санкції проти Північної Кореї

    • Сьогодні, 22:46
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    Обмеження введені проти 11 чиновників та однієї північнокорейської компанії

    В п’ятницю, 31 березня, США ввели додаткові санкції проти Північної Кореї.

    Про це повідомляє Reuters з посилання на Міністерство фінансів США.

    Зазначається, що обмеження введені проти 11 чиновників та однієї північнокорейської компанії «через їхній зв’язок з програмами озброєння країни, банками й товарною торгівлею» КНДР.

    «Санкції спрямовані на те, щоб зруйнувати мережі й методи, які уряд Північної Кореї використовує для фінансування виготовлення своїх незаконних ядерних, балістичних ракет і програм поширення», — сказано в повідомленні.

    В Мінфіні США також закликали союзників «прийняти аналогічні заходи».

    Чиновники, на яких були накладені санкції, за даними Мінфіну США, працювали таємними агентами КНДР в Росії, Китаї, В'єтнамі та Кубі, «щоб надати фінансову підтримку або допомогти в придбанні зброї для компаній, на які були раніше накладені санкції».

    США санкції КНДР
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