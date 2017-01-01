США розслідують втручання у свої вибори, щоб не допустити такого в інших країнах

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Фото: REUTERS Пол Райан

Спікер Палати представників Пол Райан говорить про втручання як доконаний факт

Конгрес США розслідує втручання Росії в президентські вибори 2016 року для того, щоб подібного не сталося з іншими країнами. Про це в суботу, 22 квітня, в Талліні заявив спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан.

«Сенсом нашого розслідування є доскональне з'ясування того, що і як було зроблено (Росією - Ред.), Щоб ми могли попередити і допомогти нашим союзникам запобігти подібному у них», - заявив Пол Райан на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

Про втручання Росії в американські вибори він говорив як про доведений факт. «Ми точно знаємо одну річ - те, що Росія втрутилася в наші вибори», - цитує політика агентство AP.

Пол Райан подякував Естонії за внесок в національну оборону. Естонія є однією з країн, що виконують правила НАТО по виділенню на оборону двох відсотків ВВП країни. «Прихильність США європейської безпеки і НАТО непохитна», - заявив він.

Як повідомлялося, Росія намагалася зав’язати зв’язки в передвиборному штабі Дональда Трампа.

Джерело: Deutsche Welle