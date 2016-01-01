США спростували поставки протиповітряного озброєння сирійським повстанцям
- Сьогодні, 02:42
-
Розсилка
Обама скасував заборону на поставки озброєнь, військового спорядження і техніки до СиріСША не надає опозиції в Сирії переносних зенітно-ракетних комплексів і виступає проти таких поставок, заявив офіційний представник Державного департаменту Марк Тонер. Про це повідомляє Reuters.
«Ми не постачаємо сирійській опозиції ПЗРК. Наша позиція з цього приводу не змінилася, ми дуже серйозно стурбовані потраплянням такого роду озброєнь до Сирії», — сказав голова американського зовнішньополітичного відомства.
Раніше президент США Барак Обама скасував заборону на поставки озброєнь, військового спорядження і техніки до Сирії.