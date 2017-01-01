США та Росія можуть укласти угоду за рахунок інтересів України - експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Але відсутність довіри до РФ робить таку угоду малоймовірною

Між США і Росією є гіпотетична можливість досягти великої угоди у відносинах, але за рахунок національних інтересів України. Проте, така «джентльменська угода» малоймовірна, бо дуже низька довіра США до Росії. Такі припущення висловив аналітик Інституту світової політики, експерт-американіст політики Микола Бєлєсков під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Гіпотетично такий план (угоди між США та РФ за рахунок інтересі України. – Ред.) може бути. Але що заважає його здійснити? Американці сідають за стіл переговорів, вони переконують росіян піти з Донбасу, але одночасно за ними зберігається Крим. Але при цьому США продовжують політику невизнання анексії. Я веду до того, що є історичний прецедент, коли була окупація країн Балтії Радянським Союзом, ніщо не заважало США та СРСР взаємодіяти, коли це обом країнам було необхідно. Більше того, збереження Криму за РФ при де-факто згоді і закриванні очей на це США буде гарним аргументом, який дозволить американським переговірникам переконати росіян просто вийти з Донбасу. Якщо на основі вашої політики є те, що ви хочете мати гарантію, що Україна не буде в НАТО, то ось у вас є окупований Крим. Така формула на сьогоднішній день є відкритою», - говорить Бєлєсков.

Проте, експерт-американіст звертає увагу, що відсутність довіри заважає цій формулі здійснитися. «Бо довіра в США до Росії дуже на низькому рівні. Тим більше, є попередній прецедент. Під час «перезавантаження» відносин з РФ під час правління Барака Обами була «джентльменська угода», яка ніде не фіксувалася, про те, що Америка припиняє політику євроінтеграції України, а Росія поважає територіальну цілісність України. Але тоді Росія чітко продемонструвала, що вона не буде миритися з тим, що Україна проводить незалежну політику. До того ж Росія розглядала такі поступки Обами як карт-бланш на Україну. І своїми діями Росія знищила цей компроміс. Тобто рівень довіри низький. І це проблема всіх неформальних домовленостей. Адже навіть те, що зафіксовано на папері, можна двояко трактувати», - зазначає аналітик.

Бєлєсков також висловлює сумнів щодо гарантій того, що Росія як наслідок цієї великої угоди із США, вивільнить ресурси з-під санкцій, зокрема кредитні європейські гроші, і почне демонструвати не тільки силу прямої агресії, а й вплив на Україну, на країни Балтії та Балкани.

«В нинішній адміністрації багато прихильників того, що російською зовнішньою політикою не керує кейс України, а загалом зовнішня політика Росії перейшла у фазу ревізіонізму», - підсумував експерт-американіст.

Дивіться запис прес-конференції «100 днів адміністрації Трампа. Чи бачать Україну?»: