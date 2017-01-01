США вдосконалили атомну бомбу – Newsweek

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Виробництво нової американської бомби має початися до 2020 року

США збудували кращу, розумнішу ядерну бомбу, здатну замінити чотири попередні моделі. І станом на минулий місяць вона готова до застосування. Про це пише Newsweek, додаючи, що ВПС США заявили про успішне проведення інертного випробування оновленої версії своєї головної ядерної гравітаційної бомби – B61 – у березні. Це відбулося в процесі оновлення другого у світі ядерного арсеналу.

Довгоочікуване оновлення почалося на тлі ініціативи президента Дональда Трампа переглянути ядерні можливості США. Під час випробувань оновлену бомбу B61-12 було скинуто на тренувальному полігоні у штаті Невада задля оцінки її системи контролю вогню, радіолокаційного висотоміра, її ракетних двигунів і комп'ютера контролю. B61-12 має замінити чотири попередні версії бомби: B61-3, -4, -7 і -10.

Виробництво нової американської бомби має початися до 2020 року в рамках програми продовження функціонування ядерного арсеналу Центру військово-повітряних ядерних сил США і відділу ядерної безпеки Департаменту енергетики США.

«Бомба B61-12 дозволить зберегти нинішні можливості повітряної гілки у тріаді американських ядерних стратегічних сил. Її можна буде використовувати з борту як бомбардувальників, так і літаків подвійного призначення, які підтримують сили НАТО», – сказав директор повітряної гілки ядерної дивізії ВПС США Пол Уо.

B61-12 буде сумісною з низкою американських літаків включно з B-2A Spirit, B-21 Raider, F-15E Strike Eagle, F-16C/D and F-16 MLU Fighting Falcon, F-35 Lightning II і PA-200 Tornado. Видання пише, що технологія нової бомби дозволяє уражати цілі з точністю до 30 метрів. Менша, ніж у попередників, сила також дозволить завдавати більш точного стратегічного удару з меншим радіоактивним викидом. Видання зауважує, що в рамках 10-мільярдної програми продовження дієздатності зброї 1,4 мільярда піде на виробництво 500 бомб B61-12.

Загалом же програма модернізації американського ядерного арсеналу обійдеться США в 400 мільярдів доларів до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Трамп допускає відновлення ядерної гонки озброєнь. Останні кілька років розмови про ядерні арсенали країн виникають дедалі частіше.