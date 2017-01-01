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    США відмовились брати участь в конференції щодо Афганістану, яку організувала Росія

    • Сьогодні, 09:32
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    Представник Держдепартаменту США Марк Тонер
    Представник Держдепартаменту США Марк Тонер

    Москва запросила 12 держав узяти участь у консультаціях, присвячених процесу національного примирення в Афганістані і початку прямих переговорів між урядом країни і талібам

    Сполучені Штати не направлятимуть своїх представників на конференцію щодо примирення в Афганістані, яку Росія приймає 14 квітня.

    Про це заявив представник Держдепартаменту США Марк Тонер, повідомляє «Радіо Свобода».

    «Ми не плануємо брати участь у цих регіональних переговорах», – сказав Тонер і додав, що цей захід «скидається на односторонню спробу Росії утвердити вплив у регіоні».

    Водночас він наголосив: «Ми в цілому підтримуємо спільні з афганським урядом регіональні зусилля, щоб підтримати мир в Афганістані, і я думаю, що ми... плануємо працювати з Росією та іншими ключовими регіональними партнерами для розширення діалогу з питань Афганістану».

    Як відомо, Москва запросила 12 держав узяти участь у консультаціях, присвячених процесу національного примирення в Афганістані і початку прямих переговорів між урядом країни і талібами.

    У грудні в Москві відбулися консультації між дипломатами з Росії, Пакистану і Китаю, щоб обговорити початок процесу національного примирення в Афганістані. Формат був розширений у середині лютого, щоб залучити Афганістан, Іран та Індію.

    Військові США 13 квітня повідомили, що їхні сили в Афганістані застосували проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» свою найпотужнішу неядерну бомбу. Як ідеться у повідомленні, бомбу GBU-43/B MOAB скинули ввечері за місцевим часом на систему підземних тунелів і печер екстремістів у районі Ачин у провінції Нангаргар на сході Афганістану, неподалік кордону з Пакистаном.

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