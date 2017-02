США відправлять до Польщі ще тисячу військовослужбовців

Під час передислокації американські військові направлятимуться до Польщі через територію Німеччини та Чехії

Сполучені Штати у квітні перекинуть близько тисячі своїх військовослужбовців до північно-східної Польщі. Про це повідомили в розташованій у Вісбадені штаб-квартирі американських військ у Європі в соціальній мережі Twitter.

Сполучені Штати Америки планують і надалі посилювати східний фланг Північноатлантичного альянсу (НАТО). У квітні 2017 року до північно-східного польського міста Ожиша прибудуть близько тисячі американських військовослужбовців разом з бойовою технікою.

У повідомленні зазначається, що під час передислокації американські військові направлятимуться до Польщі через територію Німеччини та Чехії. Дії Пентагону втілюють ухвалені в липні 2016 року на саміті НАТО кроки щодо посилення східного флангу Альянсу, які передбачають відправлення об'єднань НАТО до країн Східної Європи та Балтії для стримування агресивної політики Росії.

Разом із США свої військові контингенти розмістять у цих країнах Німеччина, Канада та Великобританія. Водночас у НАТО не збираються припиняти переговорний процес з Росією.

