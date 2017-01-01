США відправлять військових до Сомалі

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Це буде найбільше розгортання військ США в Східній Африці приблизно за 20 років

Військові США повідомили, що направлять в Сомалі кілька десятків військовослужбовців для навчання армії цієї країни і її постачання для боротьби проти ісламістського угруповання "Аш-Шабаб". Про це повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленнями, мова йде про приблизно 40 військовослужбовців.

Це буде найбільше розгортання військ США в Східній Африці приблизно за 20 років.

Ці військові прибудуть на прохання уряду Сомалі і будуть діяти у тісній координації з ним, а також з миротворчими силами Африканського Союзу, яким вони теж будуть допомагати, повідомили американські чиновники.