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    США відправлять військових до Сомалі

    • Сьогодні, 02:57
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    Це буде найбільше розгортання військ США в Східній Африці приблизно за 20 років

    Військові США повідомили, що направлять в Сомалі кілька десятків військовослужбовців для навчання армії цієї країни і її постачання для боротьби проти ісламістського угруповання "Аш-Шабаб". Про це повідомляє Радіо Свобода.

    За повідомленнями, мова йде про приблизно 40 військовослужбовців.

    Це буде найбільше розгортання військ США в Східній Африці приблизно за 20 років.

    Ці військові прибудуть на прохання уряду Сомалі і будуть діяти у тісній координації з ним, а також з миротворчими силами Африканського Союзу, яким вони теж будуть допомагати, повідомили американські чиновники.

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