США випробували модернізовану ядерну бомбу B61



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@FrankKlotzNNSA Винищувач F-16 із бомбою В61-12

Випробування проводилися в штаті Невада без ядерного заряду

Військові Сполучених Штатів Америки успішно провели тест ядерної бомби В61 новітньої 12-ї керованої модифікації без заряду. Про це повідомляє прес-служба американської ядерної адміністрації (NNSA) на своєму сайті.

Зазначено, що снаряд було скинуто на полігоні Тонопа в американському штаті Невада. У повідомленні уточнюється, що вперше для цих цілей використали багатофункціональний легкий винищувач F-16. Повідомляється, що випробування проводилося в рамках програми продовження служби В61 за допомогою модернізації ядерних і неядерних компонентів бомби і при одночасному підвищенні надійності її систем безпеки.

"Ця демонстрація ефективності роботи системи повного циклу в реальному балістичному середовищі є ще одним досягненням існуючої програми продовження служби В61-12", - наголосив бригадний генерал ядерної адміністрації Майкл Латтон.

Як ідеться в повідомленні, це четверте за рахунком випробування В61-12, три попередні відбулися в 2015 році. На початку жовтня 2016 року в США пройшли випробування інших модернізованих керованих атомних бомб B61-7 і B61-11. Особливістю 12-ї модифікації ядерної бомби В61 є її хвостове оперення, яке робить снаряд керованим і високоточним і дозволяє скидати з великої висоти. Випуск першого зразка В61-12 запланований на 2020 рік. Після цього в США приступлять до повномасштабного серійного виробництва бомби в новій модифікації і її розміщення на військових базах у Європі.

Модернізована B61-12 має замінити бомби B61 інших серій сери (B61-3, -4, -7, -10), які нині стоять на озброєнні армії США. Довжина ядерної бомби B61 становить приблизно 3,58 м, діаметр - близько 33 см, вага - від 320 до понад 500 кг. Ядерний заряд, який може нести бомба, досягає потужності від 0,3 до понад 300 кілотонн.

Джерело: РБК-Україна