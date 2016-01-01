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    США визначилися, як покарають Росію за кібератаки

    • Сьогодні, 06:58
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    Уряд США зараз працює над новими президентськими ініціативами, які законодавчо дозволять відповісти на втручання з боку Росії у вибори

    Елементом покарання Росії за втручання у вибори у США може стати порушення карних справ проти фігурантів.

    Про це повідомляє Голос Америки.

    Як інформує видання The Washington Post з посиланням на джерела в уряді США у якості варіантів відповіді також розглядаються додаткові санкції проти Росії.

    На заваді цьому стоїть те, що кібервтручання у перебіг виборів з боку Росії не сягнуло рівня на якому, відповідно до чинного законодавства США, проти його замовників та виконавців можна було би застосувати наявні інструменти протидії кіберзлочинам, спрямованим проти США, як-то санкції та ін.

    Існуюча програма санкцій у відповідь на шкідливу кібердіяльність, спрямовану проти США, стосується виключно завдання шкоди комп’ютерним системам т.з «критичної інфраструктури» (енергетична та транспортна інфраструктура) та промислового кібершпіонажу і не охоплює втручання у вибори.

    Окрім того втручання у вибори з боку Росії носило досить виважений характер.

    «(Щоб застосувати санкції відповідно до діючого законодавства – ред.) необхідно по-перше, обґрунтувати, чому виборча інфраструктура, така як бази даних виборців належала до «критичної інфраструктури» і по-друге, довести, що росіяни реально завдали їй шкоди. Це не так просто зробити», – заявив виданню співрозмовник в уряді США.

    Хоча вважається, що хакери російського уряду проникли до щонайменше однієї бази даних виборців на рівні окремого штату, вони не змінювали інформацію у базах.

    З огляду на це, повідомляє видання, уряд США зараз працює над новими президентськими ініціативами, які законодавчо дозволять відповісти на втручання з боку Росії у вибори. 

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