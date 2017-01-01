США включив до списку міжнародних терористів сина бен Ладена

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Хамза бен Ладен

4 серпня 2015 року Хамза бен Ладен був офіційно оголошений членом «Аль-Каїди»

Держдепартамент США сьогодні оголосив про включення до списку міжнародних терористів Хамзи бен Ладена - сина ліквідованого в 2011 році ватажка угруповання «Аль-Каїда» Усами Бен Ладена, передає ТАСС.

У повідомленні відомства зазначається, що 14 серпня 2015 року Хамза бен Ладен був офіційно оголошений членом «Аль-Каїди». Пізніше він виступив з погрозами на адресу США.

Як повідомлялось, син ліквідованого лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена — Хамза — пообіцяв помститися США за смерть батька.