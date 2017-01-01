  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    США включив до списку міжнародних терористів сина бен Ладена

    • Вчора, 18:41
    • Розсилка
    Хамза бен Ладен
    Хамза бен Ладен

    4 серпня 2015 року Хамза бен Ладен був офіційно оголошений членом «Аль-Каїди»

    Держдепартамент США сьогодні оголосив про включення до списку міжнародних терористів Хамзи бен Ладена - сина ліквідованого в 2011 році ватажка угруповання «Аль-Каїда» Усами Бен Ладена, передає ТАСС.

    У повідомленні відомства зазначається, що 14 серпня 2015 року Хамза бен Ладен був офіційно оголошений членом «Аль-Каїди». Пізніше він виступив з погрозами на адресу США.

    Як повідомлялось, син ліквідованого лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена — Хамза — пообіцяв помститися США за смерть батька.

    Читайте також
    США тероризм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ