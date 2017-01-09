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    США внесли до «списку Маґнітського» голову слідчого комітету РФ

    • Вчора, 22:46
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    Голова Слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін
    Голова Слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін

    До списку розширених санкцій потрапили ще 4 росіян

    США внесли до «списку Маґнітського» голову Слідчого комітету Росії Алєксандра Бастрикіна.

    Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

    До списку розширених санкцій потрапили ще 4 росіян.

    Як пише New York Times, нові санкції не пов'язані зі звинуваченнями в хакерських атаках.

    «Бастрикін звітує безпосередньо перед паном Путіним і він здійснив цілий ряд політичних розслідувань від його імені», — йдеться у повідомленні.

    Зокрема, за даними видання, Бастрикін був замішаний у справі Сєргєя Маґнітського, який помер в ув'язненні в листопаді 2009 року і закон якого був названий на його честь.

    Крім того, в список потрапили депутат Держдуми Андрєй Луговий і Дмітрій Ковтун, яких Великобританія звинуватила в причетності до вбивства Алєксандра Літвінєнка.

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